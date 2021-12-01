Türkiye Gazetesi

Güney Afrikada ortaya çıkan Omicron diğer ülkelerde de hızla yayılmaya başladı. Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te koronavirüsün Omicron varyantının ilk vakaları tespit edildi. Mozambik Sağlık Bakanı Armindo Tiago, basına yaptığı açıklamada, başkent Maputo'da Covid-19'un Omicron varyantının tespit edildiği iki vaka kaydedildiğini duyurdu.



"YEREL OLARAK ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Tiago, "Virüs tespit edilen iki kişinin geçmişte yurt dışı seyahati bulunmamaktadır. Aksi bir kanıt olmadıkça bunlar yerel olarak ortaya çıkmış mutasyon olarak görünüyor." açıklamasını yaptı.

Mozambik'te salgının başından bu yana 151 bin 548 kişi virüse yakalandı, bunlardan 149 bin 554'ü sağlığına kavuştu, 1941'i ise hayatını kaybetti.



Koca, koronada son durumu paylaşıp merak edilen soruyu cevapladı: Türkiye’de Nu varyantına rastlanmadı Bakan Koca, sosyal medya hesabından koronavirüste son durumu gösteren günlük tabloyu paylaşıp, ülkede yoğunlukla delta varyantının görüldüğünü söyledi. Koca, ülkede Nu varyantı taşıyan bir vakanın olmadığını ifade etti.



Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüsün yeni mutasyonu "Nu", bütün dünyada endişeye sebep oldu. Bilim adamları bile hala virüsü tanımlayamazken Türkiye dahil birçok ülke varyantın görüldüğü yerlere seyahati yasakladı. Peki, 'B.1.1.529' koduyla biline Nu varyantı nedir? Nasıl bulaşır? Aşılıları öldürür mü?