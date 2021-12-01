Türkiye Gazetesi

Meksika, feci kaza ile facianın eşiğindne döndü. İki yük treni, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın sonucunda 6 demiryolu çalışanı yaralandı. Raydan çıkan vagonlar yakındaki bir evde de hasara sebep olduç

10 VAGON RAYDAN ÇIKTI

Meksika'nın Zacatecas eyaletinin aynı isimli başkenti Zacatecas şehrinde iki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Zacatecas Şehri Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamaya göre kaza sonucu aralarında makinistin de bulunduğu 6 demiryolu çalışanı yaralandı, mısır yüklü 10 vagon raydan çıktı. Yaralılar olay yerine gelen acil yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan makinistin sağlık durumunun ciddi olduğu aktarıldı. Raydan çıkan vagonlardan 2'si yakında bulunan bir eve çarparak hasara yol açarken, vagonlarda yüklü olan mısırlar da çevreye savruldu.

KAZADA İNSAN HATASI ŞÜPHESİ

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı görevlileri tahıl taşıyan trenlerin karıştığı kazanın nedenini araştırıyor. Yetkililerin ilk edindikleri bilgilere göre çarpışma büyük ihtimalle insan hatası nedeniyle meydana geldi.

Çarpışma, eyalette son 24 saatte yaşanan ikinci tren kazası oldu. Dün meydana gelen kazada ise 14 vagonluk bir tren, arızalanması sonucu tamamen raydan çıkmıştı. Olayda maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmamıştı.

Meksika'da yolcu otobüsü eve çarptı: 19 ölü, 30 yaralı Meksika'da frenleri tutmayan yolcu otobüsünün eve çarptığı kazada 19 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Meksika'da şoke eden kaza: Hava balonu eve çarptı Meksika’da bir hava balonu, olumsuz hava koşulları sebebiyle pilotunun kontrolü kaybetmesi üzerine bir eve çarparak kaza yaptı.

Meksika'da köprü çöktü, otoyol yarıldı! Ölü ve yaralılar var Meksika'da bulunan bir otoyol köprüsünün çökerek yarılması üzerine, o esnada seyir halinde büsunan 1 yolcu hayatını kaybetti, 4 yolcu ise yaralandı.