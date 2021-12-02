Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine ait Mi-17 tipli askerî helikopter önceki gün Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında inişe geçerken kaza yaptı. Kazada, bir albay, bir yarbay, beş binbaşı, dört yüzbaşı, iki teğmen ve bir teknik çalışan şehit oldu, bir yarbay ile bir yüzbaşı da yaralandı.

‘Gardaş’ın acısı Türkiye’yi de yaktı. Dün merhum askerler için Bakü’de tören düzenlendi. Askerlerin Azerbaycan bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirilirken salon, şehit yakınlarının gözyaşlarıyla ıslandı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev, şehit askerlerin II. Karabağ Savaşı’nda da çarpıştığını söyledi. Guliyev, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunarak kahraman silah arkadaşlarını hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı. Törenin ardından kahramanlar II. Şehitler Hiyabanı’nda defnedildi.

Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: 14 asker şehit oldu, 2 asker yaralı Azerbaycan'da meydana gelen helikopter kazasında 14 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı açıklandı.