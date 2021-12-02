Koronavirüsün delta varyantından sonraki yeni varyantı olarak bilinen Omicron birden fazla ülkede görüşmeye başlandı. Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) 1 kişide korona virüsün yeni mutasyon türü Omicron'a rastlandığı açıklandı.
VİRÜS TAŞIYAN KADININ AFRİKA ÜLKESİNDEN GELDİĞİ BİLDİRİLDİ
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir Afrika ülkesinden gelen ve 2 doz Covid-19 aşısını yaptıran bir Afrikalı kadında, koronavirüsün Omicron mutasyonunun görüldüğü bildirildi.
Böylece ülkede ilk Omicron vakasına rastlandığı aktarıldı. Omicron mutasyonu ile enfekte olan kadının herhangi bir semptomunun bulunmadığı, karantinaya alınarak durumunun takip edildiği ve temasta bulunanların da izole edildiği vurgulandı. Açıklamada, yeni mutasyonların yayılmasıyla mücadele amacıyla güçlendirici aşı da dahil olmak üzere aşılanmanın önemine bir kez daha vurgu yapıldı.
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