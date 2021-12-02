Rusya'daki Nakhodka Limanı'ndan Japonya'nın merkezindeki Kinuura Limanı'na giderken Okinoshima Adası'nın yaklaşık 380 kilometre kuzeybatısından acil durum sinyali gönderen Panama bandıralı yük gemisi Japon Denizi açıklarında battı. Gemide bulunan 18 mürettebattan 17'si kurtarılırken, 1 kiyi arama çlaışmaları sürüyor.
Yük gemisinde bulunan Vietnam uyruklu 18 mürettebattan 17'si sağ olarak kurtarıldı. Geminin mürettebatının bölgedeki bir cankurtaran botunda sağ olarak bulunduğu açıklandı. Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından kurtarılan 17 mürettebatın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, denize düştüğü tahmin edilen 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Panama'da 6 büyüklüğünde deprem Orta Amerika ülkelerinden Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus'u birbirine bağlayan Panama Kanalı'nın bulunduğu Panama'da 6 büyüklüğünde deprem oldu.
Bozcaada açıklarında Panama bayraklı kuru yük gemisi karaya oturdu Mısır'ın Abu Zenima Limanı'ndan Kocaeli Derince Limanı'na giderken Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında karaya oturan kuru yük gemisi için çalışma başlatıldı.