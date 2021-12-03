Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın "nükleer şantaj" taktiği uyguladığını savunarak dört gündür Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen müzakerelerin derhâl durdurulması çağrısında bulundu. İsrail hükûmetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Bennett, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Tahran yönetiminin nükleer programı ve Viyana'daki müzakerelerin ele alındığı görüşmede Bennett, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) yayımladığı bir raporda İran'ın Fordo'daki nükleer tesisinde yüzde 20 saflığında uranyum zenginleştirdiğine işaret ettiğini belirtti. İsrail Başbakanı “İran, nükleer şantajı bir müzakere taktiği olarak kullanıyor. Büyük güçler buna, müzakereleri derhâl durdurarak ve somut adımlar atarak karşılık vermeli” ifadelerini kullandı.

İRAN İKİ TASLAK SUNDU

Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Viyana'daki görüşmelerde 4+1 ülkelerinin temsilcilerine nükleer faaliyetler ve müeyyidelerin kaldırılması ile ilgili kendi tekliflerinin bulunduğu iki taslak sunduklarını söyledi. Bakıri “Bu taslaklardan biri İran'ın yaptırımların kalkmasıyla ilgili görüşlerini, diğeri de nükleer faaliyetlerle ilgili çalışmalarını kapsıyor. Tarafların bu taslakları kontrol etmesi ve İran ile ciddi müzakerelere hazır olması gerekiyor. Bu görüşmelerin muhtelif uluslararası etkileri de var" ifadelerini kullandı. İsim vermeden İsrail'in girişimlerine de değinen Bakıri, müzakerelerin dışında yer alan aktörlerin anlaşmanın tarafı ülkelerle ile doğrudan temas kurarak görüşmeleri sekteye uğratmaya ve olumlu süreci bozmaya çalıştıklarını savunarak “Müzakerelerin dışında yer alan aktörlerin görüşmelere olumsuz etmesine izin verilmemesi gerektiği uyarısında bulundum” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emîr Abdullahiyan da Batı ülkelerinin “iyi niyet” göstermesi hâlinde Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılabileceğini belirtti.

Rus Bakan: ABD, bize karşı nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD’ye ait savaş uçaklarının Rus sınırlarındaki faaliyetlerini artırdığını söyledi. Şoygu "ABD’ye ait stratejik bombardıman uçakları, Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma tatbikatı yaptı" dedi.

Pentagon'dan Çin raporu: Nükleer başlık sayısını bine çıkartacak ABD Savunma Bakanlığı Çin raporu yayımladı. Rapora göre Çin’in askeri kapasitesini artırma çabalaarının Pentagon’un 2020’deki tahminlerini aştığına işaret edildi.