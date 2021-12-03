Türkiye Gazetesi

ABD'nin en büyük gazetesi The Washington Post, şok iddialarda bulundu. Gazetenin haberine göre teknoloji devi Apple, 11 ABD'li diplomatı telefonlarının son aylarda Pegasus tarafından hacklendiği konusunda uyardı.

PEGASUS İŞ BAŞINDA

İsrail merkezli NSO Grup tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımın, yurt dışında görev yapan ABD'li diplomatların telefonlarının hacklenmesi için kullanıldığı öne sürüldü. Apple söz konusu diplomatların Uganda ve diğer Doğu Afrika ülkelerinde çalıştığını aktardı. Diplomatları geçen aydan bu yana uyarmaya başladıklarını kaydetti.

"ABD'YE KARŞI CİDDİ TEHDİT"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise aralarında NSO'nun da bulunduğu bazı şirketlerin geçen ay kara listeye alındığı anımsatılarak "NSO Grup'unki gibi bazı ticari casus uygulamaların, ABD'li personelleri için ciddi karşı istihbarat ve güvenlik tehdidi oluşturduğundan endişeliydik. Biden yönetimin, bu tarz araçlar geliştiren bazı şirketleri kara listeye almasının nedenlerinden biri de buydu." ifadesine yer verildi.

Pegasus, Apple'daki açıktan faydalanmış Dijital haklar grubu CitizenLab, İsrail casus yazılım şirketi NSO Group'un Pegasus kötü amaçlı yazılımını neredeyse her iPhone, Mac ve Apple Watch cihazına yerleştirmesine izin veren bir güvenlik açığı keşfetti. Bir Suud aktivistin telefonunu analiz eden CitizenLab, bir haftalık çalışma sonucunda güvenlik açığını ortaya çıkardı.

ABD'den İsrail'e 'Pegasus' tepkisi ABD yönetiminin İsrail merkezli NSO Group 'un ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım ile ilgili Tel Aviv yönetimine endişelerini bildirdi.

Fransa ile İsrail arasında 'Pegasus' görüşmesi İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Fransız mevkidaşı Florence Parly ile İsrail merkezli NSO Group şirketinin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım konusunu görüşmek üzere bugün Paris’e gidecek.