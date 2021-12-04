Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik acımasız uygulamaları sürüyor. İnsan haklarını hiçe sayarak göçmenleri darp etmekten, ölüme itmekten çekinmeyen Yunanista bu defa da 52 düzensiz göçmen, Türk kara sularına iterek ölüme terk etti.

SAHİL GÜVENLİK BOTLARI GÖÇMENLERİN YARDIMINA KOŞTU

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 Aralık saat 11.30 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Ege sularında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.



Ekipler, aynı gün saat 14.40 sıralarında da, Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye gitti. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 24 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Çeşme'de 63 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurları tarafından geri itilen 63 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, 28 göçmen de denize açılamadan yakalandı.

Akdeniz'de 244 düzensiz göçmen kurtarıldı İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kalabriya Bölgesi açıklarında zor durumdaki bir teknede bulunan 244 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çanakkale’de 91 düzensiz göçmen kurtarıldı Çanakkale açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına iki ayrı botla geri itilen 91 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenliği 58 göçmeni Türk karasularına itti Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar ve can sallarındaki 58 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.