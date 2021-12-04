Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün, ortaya çıkan yeni varyantı birçok ülkede etkisini hissettiriyor. 'Omicron' varyantı tedbirlerin geri gelmesine neden olurken, ülkeler alınan önlemlere rağmen ilk vaka tespitlerini birer birer açıklıyor. Son olarak Meksika, ülkede ilk kez 'Omicron' varyantı vakasına rastlandığını duyurdu.

Meksika Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Genel Müdürlüğü, ülkeye 21 Kasım'da geldiği tespit edilen 51 yaşındaki Güney Afrika kökenli erkek bir hastada Omicron belirtileri olduğunu açıkladı.

İLK VAKA GÖZETİM ALTINDA

Hastanın, Meksiko'da özel bir hastanede gözetim altına alındığını duyuran Sağlık Bakanlığı, karantina süresinin başladığını kaydetti.

Meksika'da bugüne kadar Covid-19 nedeniyle 294 bin 715 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 3 milyon 894 364 kişi olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

OMICRON YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Son olarak Tunus, Malezya ve Sri Lanka ilk Omicron vakalarının tespit edildiğini açıklamıştı.

İsrail'de Omicron varyantı görülen kişi sayısı 7'ye çıkarken, ABD'de de Omicron vakası görülen eyalet sayısı 5'e yükseldi.

3. doz BioNTech aşısı Omicron’a etkili olabilir İngiltere'de 3 bin kişinin katıldığı yeni bir çalışmada, üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısının, ciddi hastalığı ve ölümü önleyecek seviyede antikor ile T hücresi seviyelerini artırdığı görüldü. Bu çalışma, Omicron varyantının sebep olduğu başka bir ciddi hastalık dalgasını önleme umutlarını artırdı.

Uğur Şahin'den umutlandıran açıklama: Aşıyı hızlıca Omicron'a adapte ederiz BioNTech kurucu ortağı, Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin, Covid-19 aşısını yeni ortaya çıkan ve hızla yayılan Omicron varyantı için adapte edebileceklerini açıkladı.

Norveç’te Omicron alarmı: Bir günde 50 kat arttı Dün ilk Omicron vakasının görüldüğü Norveç'te, bugün en az 50 hastanın daha varyantı taşıdığı tespit edildi.