Türkiye Gazetesi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüse karşı tutumu ve tavırları ile sık sık gündeme gelmiş, ülkesinde ve dünyada söylemleri ile büyük tepki toplamıştı. Covid-19'u küçümseyen tavırları, maske kullanmadan etkinliklere katılması, virüs için 'küçük bir grip' demesi ve bu süreçte bir ayda iki kez sağlık bakanı değiştirilmesi gibi olaylar ile çok konuşulan Bolsonaro, bu kez hakkında açılan soruşturma ile gündemde.

'YALAN HABER YAYMAK' SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Brezilya Yüksek Mahkemesi, koronavirüs aşılarının HIV/AIDS enfeksiyonuna neden olduğu yönündeki söylemleri nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında 'yalan haber yaymak' suçundan soruşturma açılmasına karar verdi.

Bolsonaro'nun salgınla mücadelede ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak için kurulan Parlamento Araştırma Komisyonunun talebi üzerine Yargıç Alexandre de Moraes, Bolsonaro hakkında 'yalan haber yaymak' ithamıyla soruşturma açılmasına karar kıldı.

Bolsonaro, 21 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, sözde İngiltere hükümetine dayandırılan raporda Covid-19 aşısı olan bazı kişilerde AIDS görüldüğü söyleminde bulunmuş ve Bolsonaro'nun iddiaları kısa sürede yalanlanmıştı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Temmuz ayının başlarında koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı

YOUTUBE HESABI ASKIYA ALINMIŞTI

İddiaların ardından Bolsonaro'nun yaptığı yayın Facebook, Youtube ve Instagram gibi platformlardan kaldırılmış, devlet başkanının Youtube hesabı 1 hafta askıya alınmıştı.

Brezilya'da Bolsonaro'nun salgın hakkındaki tutumunu araştırmak için nisan ayında kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu, 5 aydan uzun süre aralarında bakanların da bulunduğu 59 kişiyi dinleyerek hazırladığı raporunda, devlet başkanını insanlığa karşı işlenen suçlar, salgın ve sağlık önlemlerinin ihmali gibi 9 suçla itham etmişti.

Bolsonaro aşı olmadığı için stadyuma alınmadı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs aşısı olmadığı için stadyuma alınmadı. Maçı izleyemeyen Bolsonaro, "Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var" dedi.

Bolsonaro'ya Youtube şoku! Videoları kaldırıldı Youtube, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun videolarını 'korona ile ilgili yanlış bilgi yaydığı' gerekçesiyle siteden kaldırdı.

Brezilya'da Bolsonaro hükümetine karşı protestolar düzenlendi Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da ülkenin dört bir yanında toplanan binlerce kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu protesto etti.