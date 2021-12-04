Türkiye Gazetesi

İtalya’da koronavirüs önlemleri kapsamında aşı olmayan kişiler sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden men ediliyor. İtalya’da alınan bu karardan sonra sağlık çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi aşı olmayı reddettiği için işinden uzaklaştırıldı. 50 yaşındaki adam uzaklaştırma kararı sonrasında formları doldurup aşı olmaya gitti.

“KOLUNDA DAMAR OLMADIĞINI FARK ETTİ”

Koltuğa oturarak gömleğin kolunu kaldıran 50 yaşındaki adamın cilde benzer silikon kolu sağlık çalışanı tarafından fark edildi. Aşı karşıtı adamın yapay kolda damar olmadığını fark etmesi üzerine ortaya çıkan durum ile ilgili konuşan sağlık çalışanı Filippa Bua, “Bir profesyonel olarak rahatsız hissettim” derken, “Kolun rengi beni şüphelendirdi ve ben de adamdan sol kolunun geri kalanını açmasını istedim. İyi yapılmıştı ama aynı renk değildi” diye konuştu.

İtalya'da bir kişide Covid-19'un Omicron varyantı tespit edildi Dünya genelinde daha bulaşıcı Omicron varyantına karşı endişe büyüyor. Avrupa'da Belçika, İngiltere ve Almanya'dan sonra italya'da da yeni varyant tespit edildi.