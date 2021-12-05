Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

Vahşeti araştıran BM ekibinin başkanı Christian Ritscher, BM Güvenlik Konseyine kurbanlarının delillerini kapsayan toplu mezarlardan ve hayatta kalanlardan toplanan delilleri sundu. Ritscher soruşturmalar sonucunda, DEAŞ'lı teröristlerin hapishanede “insanlığa karşı cinayet, imha, işkence, zorla kaybetme, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler" işlediği sonucuna varıldığını söyledi. Ritscher ayrıca DEAŞ’ın kimyasal silah saldırılarının yanı sıra hardal kükürt maddesi kapsayan roket topçu mermileriyle 3.000’den fazla kişiyi öldürdüğünü belirlediklerini söyledi. Ritscher “Konseye bir sonraki brifingde DEAŞ’ın işlediği suçlar dâhil olmak üzere kimyasal silah kullanımına ilişkin bulguları sunacağız” dedi.

YPG/PKK, DEAŞ’lıları serbest bırakıyor Terör örgütü YPG/PKK, Haseke ve Deyrizor şehirlerinde 850 DEAŞ’lıyı salıvermeye hazırlanıyor.

Irak'ta DEAŞ bahanesiyle sünni katliamı Irak'ın Diyasa kırsalında "Terör örgütü DEAŞ'a destek verdiniz" diye Sünni köylere saldıran Şii milisler 17 sivili vahşice katletti, 349 aile sürgün edildi.