Türkiye Gazetesi

Ürettiği Hipersonik füzesi ile dikkatleri üzerine çeken Çin, tüm ülkelerin radarına girmiş durumda. Özellikle ABD, Çin’in bu hızlı ilerleyişini yakından takip ediyor. Ancak nükleer kapasiteye sahip olduğu düşünülen füze Çin'in uzay programının sadece bir parçası. Çin, çalışmalarına hız kesmeden devam ederken ABD tarafından çarpıcı bir itiraf geldi.

“BİR POTANSİYEL VAR”

Hürriyet’teki habere göre; ABD Uzay Kuvvetleri Operasyon Başkan Yardımcısı General David Thompson Çin'in büyüyen askeri uzay potansiyeli konusunda itiraf gibi açıklamalara imza attı. Çin'in uzayda ilk vuruş kabiliyetine sahip olup olunmadığı sorusuna Thompson'ın cevabı 'bir potansiyel var' oldu.

“İNANILMAZ BİR HIZLA İLERLİYORLAR”

"Fox News Sunday" programında konuşan Thompson şu ifadelere yer verdi; '2020'li yılların sonunda uzayda lider olacaklarının önceden kestirilebilecek bir sonuç olduğunu düşünmüyorum, ancak inanılmaz bir hızla ilerliyorlar.'

FÜZENİN FIRLATILMASI AĞUSTOS AYINDA YAPILDI

İngiliz Financial Times gazetesinin deşifre ettiği hipersonik füze Çin hükümeti tarafından yalanlansa da bu açıklama inandırıcı bulunmamıştı. Pek çok kaynağa göre, Pekin, nükleer kapasiteye sahip füzenin fırlatmasını ağustos ayında yaptı. Uzay sınırından önceki alçak yörüngeye kadar çıkan füze, daha sonra Dünya’ya doğru düşüşe geçti ve yerdeki hedefini 32 kilometre ıskaladı.

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