Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı’nda Cumartesi günü meydana gelen yanardağ patlama sonucu can kaybı sayısı artıyor.
Arama kurtarma ekiplerinin yanardağ çevresindeki çalışmaları kapsamında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yerel yetkililer tarafından yapılan son açıklamaya göre, faciadaki can kaybı sayısı 15’e yükseldi. Kayıp olduğu bildirilen 27 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Yanardağ çevresindeki 19 yerleşim noktasından toplam bin 700 kişi ise tahliye edildi.
Endonezya hükümeti, patlamada evlerini kaybedenlerin başka evlere yerleştirilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı.
3 BİN EVİN HASAR GÖRDÜĞÜ BELİRTİLDİ
Acil Müdahale Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 38 okul ve en az 3 bin evin hasar gördüğü belirtildi. Lumajang bölgesini Malang şehrine bağlayan köprünün yıkılması nedeniyle kurtarma çalışmalarında aksaklıklar yaşandığı kaydedildi.
Endonezya hükümeti, patlamada evlerini kaybedenlerin başka evlere yerleştirilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı. Endonezya Ulusal Afet Ajansı (BNPB) ise hükümetin patlamadan zarar gören aileler için maddi yardımda bulunacağını belirtti.
Endonezya'daki yanardağ patlamasında can kaybı 13’e yükseldi Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Felaket sonucu can kaybı sayısının 13'e yükseldiği bildirildi.
La Palma'yada yanardağ faciası! Bilanço ağırlaşıyor İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kanarya Adaları’nın en büyük 5'inci adası La Palma’da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı’nın kül ve lav püskürtmeye devam etmesi nedeniyle adaya yönelik yardımların hızlandırılacağını duyurdu.
Endonezya'da yanardağ patlaması sonucu can kaybı 15’e yükseldi, 27 kişi kayıp
Endonezya'daki yanardağ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 15’e yükseldiği, 27 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı’nda Cumartesi günü meydana gelen yanardağ patlama sonucu can kaybı sayısı artıyor.
Kaynak: İHA
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