Türkiye Gazetesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Omicron varyantı ile yeniden çıkışa geçti. Salgının bulaş hızının artmasının ardından ülkelerek kendi sınırlarında da varyantın görüldüğünü açıklamaya başladı. Söz konusu varyantın daha önce de görüldüğü ABD'de ise Omicron'un yayıldığı eyalet sayısının 19 olduğu bildirildi.

5 GÜNDE 19 EYALETTE GÖRÜLDÜ

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 49,3 milyona ulaştı. Omicron’un ortaya çıkışından 5 gün sonra varyantın görüldüğü eyalet sayısı 19 oldu.

Beyaz Saray’ın basın toplantısında yer alan, Biden yönetiminin Sağlık Başdanışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Omicron varyantına dair açıklamalarda bulundu.

Güney Afrika’dan gelen verileri değerlendiren Fauci, Omicron ve diğer varyantlarda görülen moleküler değişimlerin virüsün bulaşıcılığın artmış olabileceğini gösterdiğini ve verilerin Omicron’un hızla Delta’nın yerini alma yolunda olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

"VAKALARDA HENÜZ ŞİDDETLİ TABLOYA RASTLANMADI"

Omicron varyantının neden olduğu semptomların şiddeti konusunda bir açıklama yapmak için henüz erken olduğunu vurgulayan Fauci, yine de ülkede görülen vakalarda henüz şiddetli tabloyla karşılaşılmamasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Fauci, Güney Afrika’da yapılan bir araştırmanın erken sonuçlarının Omicron varyantının, Kovid-19’un başka varyantlarını geçirenleri yeniden enfekte etme gücünün yükselmiş olabileceğini gösterdiğini de doğruladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC Direktörü Rochelle Walensky ise toplantıda ABD’de Omicron varyantının ilk kez New York’ta 19-21 Kasım'da düzenlenen Anime Konvansiyonu’ndan yayıldığından şüphelendiklerini doğruladı.

Walensky, CDC’nin bu konuda yürüttüğü inceleme kapsamında konvansiyona katılan on binlerce kişi arasında temas incelemesi yapıldığını ekledi.

ÇOCUK VAKA SAYISI 7 MİLYONU AŞTI

Amerikan Pediatri Akademisi ve Çocuk Hastaneleri Birliği ise haftalık raporunda Kovid-19 tespit edilen çocuk sayısının 7 milyonu geçtiğini duyurdu. Çocuk vakalarının 17 haftadır haftalık 100 binin altına düşmediğini belirten raporda geçen hafta 133 binden fazla çocuğa teşhis konulduğu vurgulandı.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesi, Michigan eyaletinde hastanelerde doluluk oranının pandeminin en yüksek seviyesinde bulunduğunu açıkladı.

Ülkedeki Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan hastaların 13’te birinin Michigan’da bulunduğu ve eyaletteki 4 bin 638 Kovid-19 hastasının yaklaşık dörtte birinin yoğun bakım servislerinde tedavi gördüğü kaydedildi.

COVİD-19 HAPLARI GELİYOR

New York Times gazetesi, yakında onay alması beklenen iki yeni Kovid-19 hapının virüsün tüm varyantlarına karşı etkili olmasının beklendiğini yazdı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) yakında onay vermesi beklenen Merck ve Ridgeback Biotherapeutics ilaç şirketlerinin ürettiği Molnupiravir adlı hapın, semptomların ortaya çıkışından sonraki 5 gün içinde kullanıldığı takdirde, Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 30 oranında düşürdüğü bildirildi.

Hastaneye yatma ve ölüm riskini yüzde 85 oranında düşürdüğü açıklanan Pfizer’ın geliştirdiği antiviral ilacın ise yıl sonuna kadar FDA’den onay alması bekleniyor.

Bilim Kurulu Üyesi Şener: Koronavirüs mevsimsel bir hastalığa dönüşebilir Prof. Dr. Alper Şener, Omicron varyantının mevsimsel koronavirüs ile benzer bir genom dizisine sahip olduğunu ve bunun Covid-19'un 'mevsimsel bir hastalığa' dönüşmesinin işareti olabileceğini açıkladı.

Koronavirüsün bir bulaş yolu daha ortaya çıktı Kayseri Şehir Hastanesi Göz Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Mustafa Ataş, gözyaşında da koronavirüsün tespit edildiğini söyleyerek, "Korona virüs solunum yolu ile bulaşıyor fakat gözün dış zarlarında da bu enzimler bulunmuş" dedi.

En çok koruma sağlayan koronavirüs aşısı belli oldu! İngiltere’de en yüksek koruma sağlayan aşılar ortaya çıkarıldı. İngiltereli bilim adamları tarafından yedi farklı koronavirüs aşısı üzerinde yapılan araştırma, üçüncü doz aşıları üzerinden en yüksek koruma sağlayan aşılar belirlendi.