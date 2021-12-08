Türkiye Gazetesi

İngiliz basınında yer alan haberlerde, parlamento binasında incelenen 12 tuvaletten 11'inde kokain izlerine rastlandığı ve tespit edilen uyuşturucu madde izlerinin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in ofislerinin yakınlarında bulunduğu belirtildi. Haberlerde ayrıca, eski bir milletvekilinin, bir uyuşturucu satıcısını parlamento üyesi gibi göstererek, meclisin maaş bordrosuna eklettiği de iddia edildi. 1 yıl içinde parlamentoda 2 uyuşturucu satıcısının tutuklandığı aktarılan haberlerde, 13 kişinin parlamento yakınlarında uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındığı kaydedildi. Hükûmet, uyuşturucu suçundan hüküm giyenlerin pasaportlarına veya ehliyetlerine el konulacağını belirtti. Parlamento Bakanı Kit Malthouse, iddialara şaşırmadığını belirterek, eğer parlamentoda uyuşturucu izlerine rastlanmasaydı şaşıracağını ifade etti.

BAŞBAKAN DENETİMDE

Sabah erken saatlerden itibaren uyuşturucu operasyonu için polisle beraber Liverpool'da denetime çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülke çapında faaliyet gösteren binlerce uyuşturucu çetesinin faaliyetlerini sona erdirmeyi hedeflediğini aktardı. Verilere göre ülkedeki 300 binden fazla suçun uyuşturucu kullanıcıları yüzünden işlendiğinin ortaya konduğunu söyleyen Johnson "Onları yakaladığımızda sürekli hapse koyamayız, bu bağımlıları rehabilite etmemiz gerekiyor" dedi.

İngiltere Başbakanı polis kılığında denetime çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson, polis kılığına girip operasyona katıldı. Johnson'ın narkotik operasyonuna katıldığı öğrenildi.