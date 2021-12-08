Türkiye Gazetesi

Benzinli ve dizel araçlar yerini yavaş yavaş elektriklilere bırakıyor. Hem doğa hem de cebiniz için oldukça faydalı olan bu araçların tek bir problemi var, o da nerede şarj edilebilecekleri? 400-500 kilometrenin ötesini gidemeyen elektrikli araçlar, bu yüzden almak isteyenleri sevk ediyor. Yabancı bir vatandaş ise buna çare bulmuş gibi. Sürücü, aracı hareket halindeyken kendi kendine şarj edebilecek bir sistem geliştirdi. Bunu da arka tekere yerleştirdiği bir dinamo ile başardı.

"ÜRETİCLER NİYE AKIL EDEMEDİ?"

Sosyal medyada giderek yayılan bu araca ait fotoğraf kullanıcıları ise ikiye böldü. Kimi "Mantıklı. Artık şarj istasyonlarına gerek kalmayacak. Peki, elektrikli araç üreticileri niye bunu akıl edemedi?" derken kimi de böyle bir şeyin mümkün olamayacağını savundu.

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