İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile eşi Carrie Johnson'ın ikinci çocukları dünyaya geldi. Çiftin Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Başbakan ve Bayan Johnson, bugün erken saatlerde Londra Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğunun doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyorlar." ifadesini kullandı.
Anne ve bebeğin sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten Sözcü, "Çift, tüm bakım ve destekleri için İngiltere Sağlık Sisteminin (NHS) harika doğum ekibine teşekkür ediyor." dedi.
Başbakan Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu olduğu biliniyor.
7. KEZ BABA OLDU
Johnson’ın eşi Carrie Symonds, ilk çocuklarını 29 Nisan’da Londra'daki bir hastanede dünyaya getirmiş, çiftin erkek çocuğu olmuştu.
Başbakan Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu olduğu biliniyor.
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