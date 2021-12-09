Türkiye Gazetesi

Fransa’da Bercy Parkı’nda çadırlarda yaşayan düzensiz göçmeler dün uyudukları sırada bir kişinin kılıçlı saldırısına uğradı. Saldırgan göçmenlerin yaşadığı çadırları kesmeye başlayınca kendisine müdahale etmek isteyen 2 Sudanlı göçmeni kılıç darbesiyle yaraladı. Saldırıda yaralanan göçmenlerden birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

SALDIRIYI IRKÇI OLARAK NİTELENDİRDİ

Paris Büyükşehir Belediyesinin mültecilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Ian Brossat, saldırıyı "ırkçı" olarak niteledi. Kılıçlı saldırganın “Yabancılardan bıktık” diyerek saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen ve gözaltına alınan şahıs hakkında “kasıtlı şiddetten” soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Calais kentinde de daha önce, İngiltere'ye geçmek için bekleyen düzensiz göçmenlerin yaşadığı çadırları, polisler ve alandaki diğer yetkililerin ellerinde bıçaklarla kestiği anlar görsellere yansımıştı. Görüntüler insan hakları savunucularının tepkisine neden olmuştu.