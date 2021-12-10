Türkiye Gazetesi

Nijerya'nın Niger eyaletinde, bir camiye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Niger Eyalet Polis Komiseri Bala Monday Kuryas, yaptığı açıklamada, motosikletli silahlı kişilerin, eyaletin Mashegu bölgesindeki Ba'are köyünde namaz için camide toplananlara ateş açtığını belirtti.

9 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kuryas, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Kuryas, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Silahlı kişilerin 25 Ekim'de Niger eyaletine bağlı Maza-Kuka bölgesinde bir camiye düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.



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