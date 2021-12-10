Türkiye Gazetesi

Lübnan’ın güneyindeki Sur Şehri’nde yer alan Filistin mülteci kampı Burc el-Şimali’de akşam saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar, patlamanın Hamas'a ait olduğu iddia edilen bir mühimmat deposunda gerçekleştiğini belirtti. Konuyla ilgili henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Ölü ve yaralı olup olmadığı bilinmiyor.

Lübnan'da mülteci kampında patlama oldu, ölü ve yaralılar var Lübnan'ın Baalbek vilayetinde Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kampta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Lübnan yanıyor! Ordu müdahaleye başladı Lübnan'ın kuzeyinde dün başlayan yangın, yayılarak yakmaya devam ediyor. Kontrol altına alınamayan yangına ordu müdahalesi başladı.