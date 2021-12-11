Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi, ağustos ayında uygulamaya giren ‘ayrılıkçılıkla mücadele’ yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale edildiği gerekçesiyle eleştiriliyor. 70 maddelik yasa, ülkedeki Müslümanların hayatının neredeyse her alanına müdahale edilmesini öngörüyor. Ülkede, İslamofobik saldırılar her geçen gün tırmanıyor. Macron döneminde son 3 yılda 13 Müslüman kuruluş ve 92 cami kapatıldı. Ülkede Müslümanlara yönelik 2018’de 145, 2019’da 155 ve 2020’de ise 235 saldırı gerçekleştirildi.



Fransa’da cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour, Müslümanları asimile etme çağrısında bulundu

İNGİLTERE ZİRVEDE

Verilere göre, bugüne kadar Müslümanların en fazla İslamofobik saldırılara maruz kaldığı ülkeler arasında İngiltere de yer alıyor. İngiltere’de Müslümanlara son 2 yılda 2 bin 729 saldırı oldu. Ayrıca, İngiliz medyasında Müslümanlarla ve İslam’la ilgili makalelerin yüzde 60’ı, televizyon haberlerinin de yüzde 47’si olumsuz içerik taşıyor. ABD’de ise 126 olay gerçekleşirken, ülkede yaşayan her 3 Müslüma’ndan 2’sinin hayatında en az bir defa İslamofobik davranışa maruz kaldığı aktarıldı. Bunların yanı sıra, Almanya’da 1.026 ve Kanada’da ise 82 saldırı yaşandı. Avusturya’da son 2 yılda 16 olay polis kayıtlarında yer alırken, diğer kurumlar tarafından bildirilen olay sayısının ise 84 olduğu kaydedildi.

Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: 'Koronavirüs sonrası İslamofobi' uyarısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Korona sonrası döneme dikkat çekerek, olası ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığının daha da yaygınlaşabileceğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya 'İslamofobi' tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamofobi'ye karşı harekete geçilmesi gerektiğini belirterek "Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır" sözleriyle Batı ülkelerine tepki gösterdi.