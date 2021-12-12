Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ilk defa Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyaret gerçekleştiriyor. İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Bennett, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmek üzere bugün Abu Dabi'ye gidiyor. Gerçekleşecek olan bu ziyaret aynı zamanda ilk defa bir İsrail Başbakanı'nın BAE'ye düzenlediği resmi ziyaret olma özelliğini de taşıyor.

EKONOMİK VE BÖLGESEL BAŞLIKLAR ELE ALINACAK

Bennett'in yarın Veliaht Prens ile görüşmesi planlanıyor. Görüşmede, "iki ülkenin refah, istikrarını güçlendirmeye katkı yapacak ekonomik ve bölgesel başlıklarda ilişkileri ilerletme konularının" ele alınacağı aktarıldı.

TARİHTE BİR İLK

Ziyaretin, ilk defa bir İsrail Başbakanı'nın BAE'ye düzenlediği resmi ziyaret olma özelliği taşıdığına dikkat çekildi. İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

ABD basınından çarpıcı iddia: İsrail bu yıl İran’a iki kez saldırı düzenledi ABD basınında yer alan habere göre İsrail’in geçtiğimiz Eylül ayında İran’a iki kez saldırı düzenlediği iddia edildi. İsrail’in ilk saldırısını İran’daki nükleer tesise ve geçtiğimiz haziran ayında ise Devrim Muhafızlarına ait bir füze üssüne saldırı düzenlediği belirtildi. Aynı zamanda ABD’nin saldırılar öncesi bilgilendirdiği öne sürüldü. İsrail ise bu iddiaları kabul etmeyerek yalanladı.

İsrail Başbakanı'ndan, Filistinliyi öldüren polise destek İsrail Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi "tam olarak desteklediğini" ifade etti.

İsrail güçleri Filistinliyi sokak ortasında öldürdü İşgal altındaki Kudüs’te İsrail polisinin barbarlığı sınır tanımıyor. İsrail güçleri 1 Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi’ye bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği iddiası ile 1 Filistinliyi sokak ortasında vurarak öldürdü.