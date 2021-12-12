Türkiye Gazetesi

Lübnan'ın güneyindeki Sur şehrinde Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'de Cuma günü patlama meydana geldi. Bazı kaynaklar, patlamanın elektrik kaçağı sonucu çıkan yangında Covid-19 salgını ile mücadele için depolanan oksijen tüplerine sıçraması sonucu yaşandığını belirtti. Bazıları ise Hamas’a ait olduğu öne sürülen mühimmat deposunda patlayıcıların infilak ettiği ileri sürüldü. Bu konuyla ilgili net bir açıklama gelmezken olayda Hamas üyesi Hamza İbrahim Şahin hayatını kaybetti.

HASAM: SALDIRIYI EL-FETİH YAPTI

Şahin için bugün cenaze töreni düzenlendi. Kamptaki En-Nur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defin işlemleri için mezarlığa gidildiği sırada kalabalığa silahlarla rastgele ateş açıldı. Saldırıda Hamas Hareketi'nden 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Hamas, saldırıyı gerçekleştirenin El-Fetih örgütü olduğunu savundu. Suçlamalara ilişkin Fetih Hareketi cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı

Lübnan'da mülteci kampında patlama Lübnan'da bulunan mülteci kampında patlama yaşandı. Bölgede yangın çıktı.

Lübnan'da mülteci kampında patlama oldu, ölü ve yaralılar var Lübnan'ın Baalbek vilayetinde Suriyeli mültecilerin kaldığı bir kampta meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Lübnan'ın güneyindeki Zahrani petrol tesislerinde yangın! Müdahale devam ediyor Lübnan’ın güneyinde yer alan Zahrani Petrol Tesisleri’nde büyük bir yangın çıktı. Ağzına kadar benzin dolu olan depoda çıkan yangının nedeni henüz açıklanmadı.