Türkiye Gazetesi

Güney Afrika'da ortaya çıkan omicron varyantı diğer ülkelerede sıçramış, vaka sayıları ise artış göstermişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra'nın batısındaki Paddington yakınlarındaki aşı kliniğini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki evet, Omicron vakaları hastaneye kaldırılıyor ve ne yazık ki Omicronlu en az 1 hastanın öldüğü doğrulandı." ifadesini kullandı.



DSÖ: 63 ülkede Omicron tespit edildi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19’un Güney Afrika keşfedilen Omicron mutasyonunun 63 ülkede tespit edildiğini ve mutasyonun aşıların etkinliğini azaltabileceğini belirtti.

Omicron varyantıyla mücadelede güçlendirici aşıların önemine dikkati çeken Boris Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence bunun bir şekilde virüsün daha hafif bir versiyonu olduğu fikrini, bence bunu bir tarafa koymalı ve sadece nüfus içinde hızlandığının farkına varmalıyız. O yüzden yapabileceğimiz en iyi şey, hepimizin güçlendirici aşılarını alması."



OMICRON VARYANTI UYARISI

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek, İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık 1 milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirmişti.

Uzmanlar da Omicron varyantına karşı sert önlem alınmazsa ülkede 25 bin ila 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.

Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.

Ülkede dün 1239 Omicron vakası görülmüş, varyantın tespit edilmesinden bu yana en yüksek günlük artışla ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 3 bin 137'ye çıkmıştı.

İngiltere, "170 bin ölümle Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.





Güney Afrika’dan aşı etkinliği çalışması: Pfizer/BioNTech aşısı Omicron’a karşı yüzde 22,5 etkili Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği bilgilere göre Türkiye dahil 63 ülkede görülen Omicron varyantı Güney Afrika’da yapılan çalışmayla varyantın aşılarda kaçabileceği ortaya kondu. Bilim insanları, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantı ile semptomatik enfeksiyona karşı sadece yüzde 22,5 etkinlik gösterdiği açıklarken aşının ciddi hastalıkları önlemede etkili olduğu da vurgulandı.