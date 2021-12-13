Türkiye Gazetesi

ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri Barak Ravid, yakın zamanda piyasaya çıkaracağı kitabı için eski ABD Başkanı Donald Trump ile nisanda yaptığı röportajın bir kısmını yayımladı. Buna göre kendi yönetimi döneminde hazırlanan sözde Orta Doğu Barış Planı'nın işe yaramamasının sebebinin eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu iddia eden Trump "Netanyahu hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemedi" dedi.

"MAHMUD ABBAS BABA GİBİYDİ"

Trump, başkanlığa başladıktan kısa süre sonra barışın önündeki engelin Filistin'den ziyade Netanyahu olduğunu fark ettiğini kaydetti Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında ise "Abbas, ilk görüşmemizde çok iyiydi. Neredeyse baba gibiydi, bundan daha kibar olamazdı. Abbas'ın Netanyahu'dan daha çok bir barış anlaşması istediğini düşündüm" ifadelerini kullandı.

"'BİBİ' KEM KÜM ETTİ"

Abbas'ın barış istemesine rağmen Netanyahu'nun beklemek istediğini söyleyen Trump, "Benim bütün hayatım anlaşmalarla geçti. Bibi (Netanyahu) ile birkaç dakika telefonda konuştuktan sonra, sözünü kestim ve 'Bibi, sen anlaşmak istemiyorsun değil mi?' dedim. O da kem küm etti. Bibi'nin hiçbir zaman anlaşma istemediğini düşünüyorum." dedi.

NETANYAHU'YU AŞAĞILAMIŞTI

Ravid, 10 Aralık Cuma röportajından başka bir kısmı yayımlamıştı. Trump yayımlanan bölümde, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim zaferini ilk kutlayan kişinin Netanyahu olmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtmiş ve "sadakatsizlik" ile suçlamıştı. O günden bu yana Netanyahu ile hiç konuşmadığını vurgulayan Trump, Netanyahu hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.

Eski ABD Başkanı Trump’dan seçim mesajı: Ülkeyi seviyorsanız başka seçeneğiniz yok Eski ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarıyla yine gündemde. Trump, 3 Kasım seçimlerinin hileyle çalındığını belirtti. Aynı zamanda Trump, 6 Ocak Kongre baskınının bir ayaklanma değil protesto olduğunu savunurken, yeniden aday olup olmayacağına ilişkin, "Ülkeyi seviyorsanız başka seçeneğiniz yok." diyerek kafalarda soru işareti oluşturdu.

Trump, yolsuzluk suçlamasıyla ifade verecek New York Başsavcısı Letita James, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yolsuzluk soruşturmasında ifade vermesi için mahkemeye çağıracak.