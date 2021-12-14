Yeni tip koronavirüs vakaları hızla yayılıyor. ABD’nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu yeniden uygulanmaya başladı.
Eyalet yönetimi yeni düzenlemenin 15 Aralık’tan itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.
ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki lüks mağazalarda yağma olayları sürüyor ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 19 Kasım'da başlayan lüks mağazalar ve alışveriş merkezlerinde yağmalama olayları 3 gündür sürüyor.
Kapalı alanlarda maske takmanın yanı sıra sağlık çalışanlarının, kamu personelinin, öğretmen ve öğrencilerin aşılanması da zorunlu kılındı.
74 BİN 685 KİŞİ VİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
ABD’de Washington, Oregon, Illinois, New Mexico, Nevada ve Hawaii eyaletlerinde kapalı alanlarda maske takmak zorunlu.
Eyalet genelinde maske zorunluluğu aşı olmuş kişiler için 15 Haziran’da kaldırılmıştı. Ancak ülke genelinde virüsün Omicron varyantının tespit edilmesi ve vaka sayılarında artış görülmesi üzerine eyaletteki yerel yönetimler yavaş yavaş maske zorunluluğu getirmeye başlamıştı.
Yaklaşık 2 haftadır vaka sayılarının artışta olduğu California’da bugüne kadar 4 milyon 886 bin 509 vaka kaydedilirken, 74 bin 685 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaliforniya'daki CO2 içermeyen güç üretimine teknoloji desteği Siemens Energy, reaktif güç kompanzasyon teknolojisiyle, Kaliforniya'da sıfır karbon enerji üretim tesisi kuracak. SVC PLUS teknolojisine dayalı tesis 16 ay içinde uygulamaya alınacak. Proje hayata geçtiğinde yüksek miktarda rüzgar ve güneş enerjisinin şebekeye sorunsuz entegrasyonu sağlanacak.