Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi devam ederken, salgınla ilgili görüşmelerin ardından zirve bildirisinin Covid-19 ile ilgili kısmı kamuoyu ile paylaşıldı. Bildiride, Omicron varyantının Avrupa genelinde yayılması ve vaka sayılarındaki artışa karşı aşılamaların artırılmasının önemine dikkat çekildi. Bildiride, "Aşılamaya ek olarak Covid-19 ilaçlarına ilişkin, ortak temin dahil, AB stratejisinin uygulanması ileri taşınmalıdır." ifadesi yer aldı.

AB Komisyonu, Covid-19 aşılarının üretilmesinden sonra aşıları AB ülkeleri adına topluca satın almış, bu sayede aşıların daha ucuza temin edildiği açıklanmıştı.



KÜRESEL ÇAPTA AŞI HİBESİ DEVAM EDECEK

AB liderleri, ülkelerin seyahatler konusunda serbest dolaşımı orantısız şekilde engellememesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca AB ülkelerinde seyahatlerde kullanılan AB Dijital Covid Sertifikası'nın ne kadar süreyle geçerli olacağına ilişkin koordineli bir yaklaşım sergilenmesi istendi ve AB Komisyonunun buna ilişkin yasal çalışma yapacağı belirtildi.

Liderler, salgının küresel iş birliği ile üstesinden gelineceğini, başta Afrika ülkeleri olmak üzere AB'nin küresel çapta aşılamaların artırılması için aşı hibesi ve ihracatın sürdüreceğini ifade etti.



Avrupa Birliği’nde aşı kaosu Hollanda ve İrlanda, kanda pıhtılaşma ve dolayısıyla ölümlere yol açtığı gerekçesiyle Avrupa Birliği’nde İngiltere’nin Covid aşısı AstraZeneca’nın kullanımını yasaklayan son ülkeler oldu.



Avrupa Birliği aşı sertifikasını erteleyeceK Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanacak kişilere "aşı sertifikası" verilmesini erteleme, virüsün daha hızlı yayılan türlerinin ortaya çıkması nedeniyle AB içindeki ve üçüncü ülkelerle yapılacak gerekli olmayan tüm seyahatleri "güçlü şekilde caydırma" kararı aldı.