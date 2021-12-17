Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınındaki askerî yoğunlaşmasının sürdüğünü belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg "Rusya'nın (Ukrayna sınırı yakınındaki) askerî yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Aksine devam ediyor. Bu yığınağın hiçbir haklı sebebi yok, Avrupa'nın güvenliğini tehdit ediyor" dedi.

Stoltenberg, yığınağı provokatif ve istikrarsızlaştırıcı olarak tanımlayıp "Rusya'yı diplomasiye dönmeye, gerilimi düşürmeye, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz. Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığın ciddi sonuçları ve yüksek bir bedeli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belçika'nın başşehri Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

ZELENSKİY: PUTİN BİZİ NATO'YA İTİYOR

Ukrayna Başbakanı Vladimir Zelenskiy gerilimi azaltmak için Rusya ile müzakerelere girmeye hazır olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise şu ana kadar masaya oturmaya istekli olmadığının dile getiren Zelenskiy “Avrupa Birliği, Rusya'nın topraklarımıza muhtemel saldırısını beklemeden müeyyide uygulamalı. Bizim için yaptırımların çatışmanın çıkmasından sonra değil, öncesinde uygulanması önemlidir. Çünkü yaptırımlar çatışma olduktan sonra uygulanırsa bu temelde onları anlamsız hâle getirir” dedi. Zelenskiy, Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı NATO'ya doğru ittiğini belirterek “Benim görüşüm bu. Rusya, Ukrayna'nın NATO üyesi olması için yolu açıyor” dedi.

STOLTENBERG'DEN DESTEK

NATO lideri Stoltenberg de “Ukrayna'nın NATO üyesi olma çabalarını desteklemeye devam ediyoruz. 30 NATO müttefiki, Ukrayna'nın ne zaman üye olmaya hazır olduğuna karar verecek. Şimdi önemli olan, Ukrayna’nın NATO standartlarını karşılaması için reformlara odaklanmamız. Zelenskiy'nin bu konudaki güçlü bağlılığını memnuniyetle karşılıyorum” diye konuştu.

NATO'nun Ukrayna'ya desteğinin tehdit içermediğini, savunmaya yönelik bir iş birliği olduğunu vurgulayan Stoltenberg “Buradaki saldırgan Rusya'dır. 2014'te Kırım'ı kanun dışı şekilde ilhak ederek Ukrayna'ya karşı askerî güç kullanan Rusya’dır” dedi.

NATO müttefiklerinin Rusya ile görüşmeye hazır olduğunun altını çizen Stoltenberg “Moskova'ya NATO-Rusya Konseyine dönmesi için davetimizi tekrarlıyoruz. Çünkü gerilim yüksek olduğunda diyalog daha da önemlidir. Aynı zamanda NATO (Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki askeri yığınağına karşı) teyakkuzda kalmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

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NATO'dan Rusya'ya Ukrayna uyarısı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gerilim konusunda Rusya'nın gerilimi düşürmesi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve demokrasiye geri dönmesi gerektiğini belirtti.