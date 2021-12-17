Türkiye Gazetesi

Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Amazon'un geçen yıl pandemiyl birlikte yüzde 40 arttı. Artan satışlarla birlikte daha çok plastik ambalaj kullanılmaya başlandı. Oceana adlı çevre kuruluşu ise Amazon’un plastik ambalaj atığının, üçte bir oranında artarak 270 bin tona ulaştığını açıkladı. Oluşan atıkların zararı ise her saat başı bir minibüs dolusu plastiğin deniz dökülmesine eş değer.

MİNİBÜS DOLUSU ATIĞA EŞ DEĞER

Kar amacı kuruluşu gitmeyen Oceana, hava yastıkları, balonlu naylon ve plastik astarlı kağıt zarflar da dahil olmak üzere çok çeşitli maddelerden oluşan bu atıkların, her 67 dakikada bir teslimat minibüsüne eş değer miktarda denize döküleceğini tahmin ediyor.

İDDİALARI REDDETTİ

Diğer taraftan, batı dünyasının en büyük perakendecisi Amazon, Oceana'nın açıkladığı rakamlarını reddetti. Şirket, oluşan plastik atığı yüzde 300 oranında daha fazla tahmin edildiğini iddia etti. Jeff Bezos’un kurucusu olduğu şirket, ayrıca, denize girme olasılığı yüzdesini tahmin etmek için kullanılan modeli sorguladı. Fakat, Amazon, Oceana’ya alternatif rakamlar sağlamadı.

VERİLERİ KABUL ETMEDİLER

Bir Amazon sözcüsü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Amazon, Oceana'nın dünya okyanuslarını koruma hırsını paylaşıyor ve çalışmalarına saygı duyuyor. Ancak, hesapları ciddi şekilde hatalı. Plastik kullanımımızı yüzde 300'den fazla abartıyorlar ve okyanuslarımıza giren plastik atık kaynakları hakkında eski varsayımlar kullanıyorlar” dedi.

PANDEMİYLE BİRLİKTE YÜZDE 38 ARTTI

Amazon, dünyanın büyük bir kısmının karantinada olduğu ve çevrimiçi satışların arttığı 2020'de satışlarda yüzde 38'lik bir artışla 386 milyar dolara ulaştı. Oceana'nın raporu, yerel belediye yetkilileriyle yapılan röportajları, Amazon'un İkinci Şans adlı geri dönüşüm web sitesiyle bağlantılı mağazaları ve Amazon Prime müşterilerinin anketlerini kullanarak şirketin geri dönüşüm taahhütlerine meydan okuyor.

“PLASTİĞİ AZALTMADA LİDER OLMASINI UMUYORUZ”

Oceana'nın kıdemli başkan yardımcısı Matt Littlejohn, "Elimizde bulunan en iyi verileri kullanıyoruz. Amazon şeffaf olsaydı, verilerini memnuniyetle kullanırdık. Evet, daha fazla plastik olmayan ambalaj kullanıyorlar ama aynı zamanda bir ton daha fazla ürün satıyorlar. İnsanların Amazon'a ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Bu yüzden Amazon'un bu sorunu çözebileceğini ve okyanuslar için gerçekten önemli olan plastiği azaltmada lider olmasını umuyoruz” diye konuştu.

ÇOK AZ DEĞERE SAHİP

Diğer taraftan raporda, Amazon'un ambalajında kullandığı plastik filmin geri dönüşüm piyasası için çok az değeri olduğu veya hiç değeri olmadığı belirtildi. Ayrıca, ABD, İngiltere ve Kanada'daki belediye geri dönüşüm programları tarafından bu plastik filmin kabul edilmediği aktarıldı.

YÜZDE 75’İ ÇÖPE GİDİYOR

Oceana, Birleşik Krallık ve ABD'deki 25 şehirde ankete katılan Amazon Prime müşterilerinin yaklaşık yüzde 75'inin plastiği bilerek veya bilmeyerek çöp sahasına gönderdiğini tespit etti. Bununla birlikte, bin 400 müşterinin yüzde 20'sinden biraz daha azı plastiği yeniden kullandığını söylerken, yüzde 5'i ambalajı Amazon'un İkinci Şans web sitesinde müşteri odaklı geri dönüşüm programındaki mağazalarda açılan kutulara yerleştirdiğini söyledi.

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