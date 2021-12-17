Çin’in başkenti Pekin’de hayvanat bahçesinde ilginç bir firar girişimi yaşandı. Menglan isimli erkek panda, Pekin Hayvanat Bahçesi’nde çitlere tırmanarak kendilerine ayrılan bölümden kaçtı.
Çin'de 102 bin yıllık dev panda fosili bulundu Çin’in güneybatısındaki Guicou eyaletinde, 102 bin yıllık dev bir panda fosiline rastlandı.
Menglan isimli, firar eden pandayı yetkililer yakalamayı başardı.
GÖREVLİLER YİYECEKLE İKNA ETTİ
Firar dolayısıyla ziyaretçiler arasında panik yaşandı. Görevliler, yiyecekle kandırarak pandayı yeniden eski bölümüne sokmayı başardı. Yetkililer, hayvanat bahçesinde kaçmaları önleyecek şekilde düzenlemeler yapacaklarını ifade ettiler.
Krizdeki hayvanat bahçesi pandaları Çin’e iade edecek İskoçya Kraliyet Zooloji Derneği, işlettiği Edinburgh Hayvanat Bahçesi ve Highland Yaban Hayatı Parkı’nı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yazın 3 ay kapatmak zorunda kaldı. Panda çifti Tian Tian ve Yang Guang’ın yıllık 1 milyon sterlinlik kira bedelini ödeyemez hale gelen dernek, pandaları Çin’e iade etmeyi planlıyor.
Hayvanat bahçesinde firari panda paniği
Çin'in başkenti Pekin'de hayvanat bahçesinde Menglan isimli panda çitlere tırmanarak kaçtı. Firar eden pandayı yetkililer yakalamayı başardı.
Çin’in başkenti Pekin’de hayvanat bahçesinde ilginç bir firar girişimi yaşandı. Menglan isimli erkek panda, Pekin Hayvanat Bahçesi’nde çitlere tırmanarak kendilerine ayrılan bölümden kaçtı.
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