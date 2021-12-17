Türkiye Gazetesi

Omicron varyantı sonrası koronavirüsün hızlı yayıldığı İngiltere'de, vakalarda her gün yeni bir rekor kırılıyor. Son üç gündür rekor tazelenen ülkede, günlük vaka sayısı 90 bini aştı. Son 24 saatte 93 bin 45 kişi korona oldu. Bu, İngiltere’de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. İngiltere’de Covid-19 salgınında daha önce 8 Ocak`ta 68 bin 53 vakanın kaydedilmesi ile en yüksek günlük vaka sayısının ardından yaklaşık 11 ay sonra 15 Aralık’ta 78 bin 610, 16 Aralık’ta ise 88 bin 376 vaka tespit edilmişti.

VAKALARIN YÜZDE 40'I OMICRON

Ülkede, toplam vaka sayısı ise 11 milyon 190 bin 354'e yükseldi. Can kaybı ise 111 oldu. Pandeminin başından bu yana toplam 147 bin 48 kiri koronadan öldü.

Birleşik Krallık genelinde son 24 saatte 3 bin 201 kişide Omicron mutasyonuna rastlandı. Böylelikle Omicron vaka sayısı 14 bin 909'a çıktı. Hükümetin verilerine göre ise İngiltere'deki Covid-19 vakalarının yüzde 40'ını Omicron mutasyonunun oluşturduğu belirtildi. Vaka sayılarının bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 38 artması da dikkat çekti.

Omicron hastaneye yatırmıyor: Vakalar üç gün içinde iyileşiyor Güney Afrika’da 78 bin Omicron vakası incelendi. Delta dalgasında her 1000 vakanın 101’inin, Omicron’da ise 1000 vakadan 38’inin hastanede tedavi altına alındığı tespit edildi.

Koronavirüs pozitif vakalarını kamerayla takip ediyor Bilecik’e bağlı bir köyün muhtarı köyde yaşayan 27 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 17 güvenlik kamerasından köylüleri izlemeye başladı.

Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı: Zirve Çanakkale Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarına dair haftalık vaka haritasını açıkladı. İl bazında yayımlanan insidans haritasına göre her 100 bin kişide İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37 ve İzmir'de ise 69,58 olurken Covid-19 vaka vaka sayısı en çok olan il 472,53 ile Çanakkale oldu.