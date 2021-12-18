Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Mumbai kentinde hayvanların düşmanlığı korkutucu boyutlara ulaştı. Bölge halkının aktardığına göre, birkaç köpek tarafından bir maymun yavrusunun öldürülmesiyle başlayan katliamda, 250 köpek maymunlar tarafından katledildi.

YÜKSEKLERE ÇIKARIP AŞAĞI ATIYORLAR

Küçük bir Hint köyünde köpeklere karşı savaş başlatan bir grup maymun, yaklaşık 250 köpeği katletti. Maymunlar, binaların ve ağaçların tepesine zorla sürükledikleri köpekleri, yavularıyla birlikte aşağı atarak vahşice öldürdü.

TEK BİR KÖPEK BİLE SAĞ KALMADI

Köylülere göre olaylar birkaç köpeğin yavru bir maymunu öldürmesiyle başladı. Semt sakinleri maymunların intikam arayışı içinde olduğunu ve yakındaki Lavool köyünde tek bir köpeğin bile hayatta kalmadığını söyledi.

MAYMUNLARI YAKALAMAK İSTEYENLER YARALANDI

Yaklaşık 5 bin nüfusa sahip Lavool'da köylüler, primatlarla ilgili yardım istemek için yetkilileri arasa da ekipler hiçbir maymunu yakalayamadı. Maymunları yakalamak için harekete geçen bazı köylüler de yaralandı.

ÇOCUKLARA DA SALDIRMAYA BAŞLADILAR

Kasabadaki neredeyse tüm köpekleri öldüren maymunların, bu sefer de okula giden çocuklara saldırmaya başladığı bildirildi. Bölgede yaşayanlar, maymunların okula giden çocuklara saldırmasının kasabada paniğe yol açtığını söyledi.

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