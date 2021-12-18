Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın batısında bulunan İvana Frankovsk şehrine siyah karın yağdığı öğrenildi. Olay sonrası endişeye kapılan vatandaşlar, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e de mektup yazarak konunun araştırılmasını talep etti.

TERMİK SANTRALDEN ŞÜPHELENİLİYOR

Ukrayna’nın batısında bulunan İvana Frankovsk şehrine siyah kar yağdı. Vatandaşlar, yaşanan doğa olayına anlam veremezken, yetkili makamlara başvurarak, karın neden siyah yağdığının araştırılması talep etti. Konuyla ilgili ayrıca Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e de mektup yazıldı.



Bölge sakinleri, siyah kar yağmasına neden olan etkenlerin en başında bölgedeki termik santrali gösterdi.

Sibirya'da gökten siyah kar yağdı Rusya'nın Sibirya bölgesinde çevre kirliliğinden kaynaklanan siyah ve gri renkli kar, görenleri şaşırttı.