Türkiye Gazetesi

Çin’in Hubei eyaletinde yerel saatle 16.00 sıralarında otoyol köprüsü çöktü.

Çin medyasına göre, çökme sonrası en az 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Çöken otoyol köprüsü nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

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