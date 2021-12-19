Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim devam ederken, Washington yönetimi Kiev'e olan desteğini artırmayı planlıyor. Daha önce, bölgeye giden ABD'li komutanlarının Ukrayna ordusuna eğitim verdiğinin ortaya çıkmasının ardından Wall Street gazetesi yeni bir iddiada bulundu.

KİEV YÖNETİMİ, ABD'DEN TALEP ETTİ

Gazetenin ABD'li ve Ukraynalı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Ukrayna, Rusya tehdidi karşısında sınırlarını savunmak için ABD'den daha önce Afgan ordusuna gönderilmesi planlanan askerî ekipmanları talep etti. Ukraynalı yetkililer konuyu, bu ülkeye daha çok ekipman gönderilmesine olumlu yaklaşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile görüştü ancak şu anda meseleye diplomatik bir çözüm aradıklarını belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi bu planı henüz onaylamadı.

Söz konusu ekipmanlar arasında Rus yapımı Mi-17 tipi helikopterler de bulunduğunu kaydeden yetkililer, bu helikopterlerin Ukrayna askerî güçlerine daha çok hareket alanı sağlayacağını söyledi. Öte yandan, Ukraynalı bir yetkili ise Stinger hava savunma sistemi için de ABD'ye yönelik lobi yapıldığını aktardı. Ukrayna ordusunda Sovyetler Birliği döneminden kalma savunma sistemlerini modernize ederek kullanıyor.

DİPLOMATİK YOLLAR DENENECEK

Gazeteye konuşan Ulusal Güvenlik Konseyinden bir sözcü, ABD'nin 2014 yılından bu yana Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık askerî yardımda bulunduğunu, bu sene da 450 milyon dolarlık destek verildiğini ifade etti. Ancak sözcü yeni gönderilebilecek silahlar konusunda bilgi vermedi. İstihbarat kaynaklarına göre Rus ordusunun Ukrayna sınırına sevkiyatı devam ediyor. Sevkiyatın bir ay daha süreceği ve bu süre zarfında Moskova yönetimini ikna etmek için diplomatik yollar denenecek. Bununla birlikte, aralarında antitank füzesi Javelin'in de bulunduğu askerî yardımlar Ukrayna ordusuna verilerek, Moskova'yı provoke etmeden ince bir mesaj verilecek.

MOSKOVA'YA UYARI

Bu hafta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen yılın son Avrupa Birliği Liderler Zirvesinden de Moskova yönetimine sert uyarı gelmişti. Zirvenin bitiminde ortak basın toplantısında AB yönetimi, Ukrayna'ya karşı askerî hamle yapması hâlinde Rusya'ya ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, üye ülkelerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğini belirterek "Ukrayna'ya karşı bir saldırganlık olursa bunun çok ciddi sonuçları olur. Ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli tedbirler almak üzere hazırız" demişti.

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AB liderleri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde yeni yaptırımlar üzerinde anlaştı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin bu yılki son toplantısında liderler, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde ABD ile birlikte hareket ederek Rusya’ya ekonomik yaptırım uygulama konusunda anlaştı.