Türkiye Gazetesi

ABD’nin Pennsylvania eyaletinde Yiran Sherry isimli hamile kadının, kocası ve 3 yaşındaki oğluyla birlikte, sürücüsüz de gidebilen Tesla arabada hastaneye giderken aniden yolda doğum sancıları tuttu. Kocası Keating hemen aracı otomatik pilota aldı ve doğumda karısına yardımcı oldu. Maeve Lily isimli kız bebek, arabanın ön koltuğunda dünyaya geldi. Hastane görevlileri çocuğa “Tesla bebek” lakabını taktı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

9 Eylül’de meydana gelen olay basında büyük yer tuttu. Philadelphia Inquirer gazetesine konuşan Yiran, “Keating’e ‘Gün bugün. Doğum her an gerçekleşebilir’ demiştim” ifadesini kullandı. Doğumun yakın olduğunu anlayan Keating de oğlunu arabanın arka koltuğuna yerleştirerek Wayne’deki evlerinden 20 dakika mesafedeki Paoli Hastanesi’ne doğru yola çıkmış. Aksine yolda trafik kilitlenince iş başa düşmüş.

OTOMATİK PİLOTTA DOĞURDU

Keating de olayı şu sözlerle anlattı: “Aracı otomatik pilota alıp karımın elini tuttum. Öylesine sıkıyordu ki elim kırılacak sandım. Derin derin nefes alması tavsiyesinde bulundum. Aslında bu tavsiyem kendimeydi de. Adrenalinim pompalanıyordu. Bir yandan da arkada oğlumu kontrol ediyordum. Ona ‘Her şey yolunda, kız kardeşin geliyor’ dedim. Hastaneye vardığımızda bebek arabadaydı. Şans eseri bir çocuk doktoru hastanenin önünde bulunuyordu. Hemen hemşireleri çağırdı ve bebeğin göbek bağını arabanın ön koltuğunda kesti.” Şimdi 3 aylık olan bebek tamamen sağlıklı.

Tesla'nın enteresan şoförü: Direksiyon başına bu defa bir köpek geçti ABD’de hareket halindeki Tesla marka aracın sürücü koltuğunda tek başına görüntülenen köpek sosyal medyada viral oldu.