Türkiye Gazetesi

Polonya'nın batısındaki Büyük Polonya Voyavodalığı'na bağlı Biadki köyündeki bir çiftlikte vizonlarda koronavirüs tespit edildi. Poznan Büyük Polonya Veteriner Hekimi Andrzej Zarnecki yaptığı açıklamada, hayvanların hiçbir belirti göstermediklerini ve koronavirüsü ise rutin olarak yaptıkları testler sonucu tespit ettiklerini belirtti. Çiftlikteki 500 vizona virüsün insandan geçtiğini aktaran Zarnecki, vizonların 90 gün boyunca karantinaya alındığını ifade etti.

VİZONLARA 3 AY BOYUNCA HER GÜN TEST YAPILACAK

Polonya Tarım Bakanlığı'nın yeni kararnamesi ülkede koronavirüs tespit edilen vizonların itlaf edilmek yerine ilk olarak karantinaya alınmasına imkan tanıyor. Bu kapsamda Biadki'deki çiftlikte karantinaya alınan vizonlar 90 gün boyunca düzenli olarak koronavirüs testine tabi tutulacak. Karantinanın sonunda hayvanlar virüsü atlatamadıklarının görülmesi durumunda itlaf edilecek.

Letonya’da kürk çiftliğindeki 9 vizonda Covid-19 tespit edildi Letonya Gıda ve Veterinerlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Baltık Devon isimli vizon çiftliğinde ölen 9 vizonda Covid-19 tespit edildiği aktarıldı.

Litvanya'da vizon çiftliğinde Covid-19 alarmı Litvanya'daki bir çiftlikteki ölü vizonlardan 22'sinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildi.

17 milyon vizon katlettiler ama tehlike devam ediyor Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da Covid-19’un vizonlardan insanlara bulaşma tehlikesi üzerine 17 milyon vizon itlaf edildi.