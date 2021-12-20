Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında daha önceki varyantlardan çok daha bulaşıcı Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla çoğu ülkeler alarma geçti. İngiltere vakalar sebebiyle artan hastane yükünü hafifletmek için “sanal” hastane odaları kuracak. İngiltere Milli Sağlık Sistemi NHS, Covid hastalarının yüzde 15’ine evde bakmayı planlıyor.

HASTALAR UZAKTAN TAKİP EDİLECEK

Hastaların parmaklarına oksimetreler takılacak ve oksijen seviyeleri uzaktan takip edilecek. NHS yöneticilerinden Profesör Stephen Powis, "Bu uygulamayla hastalar ev konforunda hastane bakımı görecek. Bu hem hastalar hem aileleri hem de bizim için iyi olacak. Böylece hastanelerdeki yataklar da boşalacak" dedi. Powis, eski doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinden 20.000 kişiyi salgınla mücadelede görevlendireceklerini dile getirdi.

Polonya'da koronavirüse yakalanan 500 vizon 90 gün karantinaya alındı Polonya'daki bir çiftlikteki vizonlarda Covid-19 tespit edilmesinin ardından 500 vizon 90 gün boyunca karantinaya alındı. Karantina sonrası vizonlar virüsü atlatırsa itlaf edilmekten kurtulacak.