Türkiye Gazetesi

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da facia yaşandı. Ülkenin kuzeydoğu kıyılarında 130 yasa dışı yolcu taşıyan 'Francia' kargo gemisi battı. Bölgeye giden ekipler, 45 kişiyi kurtardı. 17 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, 68 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

"3 TEKNE KAYIPLARI ARIYOR"

Denizcilik ve Nehir Limanı Ajansı Genel Müdürü Jean Edmond Randrianantenenaina "Geminin, gövdesindeki bir delikten dolayı battığı düşünülüyor. Toplayabildiğimiz bilgilere göre makine dairesini su basmış. Suyun yükselmesi ile bütün motorlar su altında kalmış. Sonra gemi batmaya başlamış" dedi. Randrianantenenaina, donanmaya ve denizcilik teşkilatına ait 3 teknenin hala kayıp olanları aramaya devam ettiğini açıkladı.

İzmir'de kaza yapan kamyondan 80 göçmen çıktı İzmir'in Karaburun ilçesinde kaza yapan kamyondan 80 düzensiz göçmen çıktı. Göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.

Malezya’da göçmen botu battı: 10 ölü, 29 kayıp Malezya’da kaçak göçmen botu faciası yaşandı. Ülkede kaçak göçmenleri taşıyan botun batması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, kayıp 29 kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.

Macaristan’da göçmen faciası: 7 ölü, 4 yaralı Macaristan’da kaçak göçmenleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi de yaralandı.