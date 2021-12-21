Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, aşı sertifikalarında son doz tarihinin 270 gün boyunca seyahate imkan verebileceğini bu tarihin sonra ermesinden itibaren ise takviye doz şartının aranacağını belirtti. Birlik içerisindeki seyahatlerde kullanılan AB Dijital Covid Sertifikasının 1 Şubat 2022’den itibaren geçerliliğini koruması için son dozu 9 aylık süre tanınacağını bildirdi.

60 ÜLKE SİSTEME DAHİL

1 Şubat’tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle ortak pazar ile Schengen bölgesinin işlerliğinin sürdürülmesi, seyahat özgürlüğünün korunması hedefleniyor. AB, bugüne dek 807 milyon sertifika bastı. 5 kıtada, Türkiye'nin de içinde olduğu 60 ülke sisteme dahil edildi. AB'de kullanımına onay verilen aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson ve Novavax firmalarınca üretiliyor.