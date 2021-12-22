Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Lormi şehrinde yeni doğmuş bir kız bebek, Saristal köyünde terk edilmiş vaziyette bulundu.

Göbek bağı üzerinde olan bebek, anne köpeğin yanında samanların içinde görüldü.

ANNE KÖPEĞİN GETİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Geceyi dışarıda geçirdiği sanılan bebeğin, anne köpek tarafından yavrularının yanına getirildiği düşünülüyor.

Belediye görevlilerinden Munnalal Patel, köpek yavrularının bebeği sıcak tutarak hayatta kalmasını sağladığını söyledi.

KÖPEKLER BEBEĞE SAHİP ÇIKTI

Bir köy sakini, “Geceleri sıcaklar çok düşüyor. Bebeğin hayatta kalması inanılmaz. Sokak köpekleri bazen saldırgan olabiliyorlar ama burada bebeğe sahip çıkmışlar” dedi. Herhangi bir sağlık problemi görülmeyen bebek kontroller için hastaneye götürüldü.

Polis, Akanksa ismi verilen bebeğin anne ve babasını arıyor.

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