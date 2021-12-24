Türkiye Gazetesi

Hindistan’da yapışık olarak dünyaya gelen Sohna ve Mohna Singh,iki aylıkken anne ve babaları tarafından terk edildi.

19 yaşına kadar Pencap’ta kimsesizler evinde yaşayan ikizler, sonunda hayallerindeki işe kavuştu.

"BU RÜYA GİBİ BİR İŞ"

Pencap’taki elektrik santralinde kamuya ait şirket, yapışık ikizleri elektrikçi olarak işe aldı.

İkizler santraldeki kontrol odasında görev yapıyor. Elektronik eğitimi gören ve bu konuda diploması olan Sohna, “Bu, rüya gibi bir iş. Yeteneklerimizi keşfederek işe alan Pencap eyaleti hükümetine müteşekkiriz” dedi.

AMELİYAT RİSKLİ OLDUĞU İÇİN AYRILAMADILAR

Ayrı ayrı kalpleri, kolları ve böbrekleri olan Sohna ve Mohna'nın bir safra kesesi, dalak, karaciğer ve bir çift bacağı var. İkizler Haziran 2003’te Sucheta Kriplani Hastanesi’nde dünyaya gelmiş, doktorlar ikizleri ameliyatla ayırmanın çok riskli olduğuna karar vermişti.

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