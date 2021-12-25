Türkiye Gazetesi

ABD'nin Orta Doğu'daki en önemli müttefiklerinden Suudi Arabistan, Çin'le anlaşarak hassas füze teknolojisi ithal etti. ABD istihbarat raporuna dayanarak haber yapan Wall Street Journal, Suudların kendi balistik füzelerini üretmeye başladığını yazdı.

Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü tarafından elde edilen uydu görüntülerini inceleyen uzmanlar, Dawadmi kasabası yakınlarındaki bir tesiste bu konuda çalışmalar yapıldığını belirledi. Uzmanlar, söz konusu uydu görüntülerinin tesiste füze üretildiğine dair ilk somut delil olduğunu ifade etti.

ÇİN'DEN 2018'DE SUUDİ ARABİSTAN'A SEVK

Gazetenin haberine göre, Çin ordusu 2018'den bu yılın baharına kadar çok sayıda yapımı tamamlanmış Dong Feng serisi füze grubunu Suudi Arabistan'a sevk etti. ABD istihbarat teşkilatları, Washington ile Pekin arasında gerginliğin yaşandığı dönemde Suudların silahlanmasıyla Washington'un bölgedeki etkisini giderek kaybedebileceği yönünde endişelerini dile getirdi. Ancak Biden yönetimi şu ana kadar Suudi Arabistan'a yaptırım veya baskı için bir adım atmadı. Balistik füzeler, hem konvansiyonel hem de nükleer silahları yerleştirmek için kullanılabiliyor. ABD, Riyad'a balistik füze satmayı uzun süredir reddediyordu.

Bu arada, hassas füze teknolojisinin İran'a da transfer edilip edilmediği sorulduğunda, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "İki ülke kapsamlı stratejik ortak. Pekin ve Tahran askerî ticaret de dâhil olmak üzere bütün alanlarda dostane iş birliğini sürdürüyor" demişti. Wall Street Journal geçen ay da "ABD istihbaratı, Çin'in Birleşik Arap Emîrliklerindeki (BAE) bir limanda askerî tesis olduğundan şüphelendikleri bir tesisi gizlice inşa ediyor" diye yazmıştı. Bunun üzerine Biden yönetimi "BAE'de Çin'in askerî varlığı, aramızdaki ilişkileri tehdit eder" diyerek uyarmıştı.

Bazı ABD'li yetkililerin BAE'ye yaptığı ziyaretin ardından tesisteki inşaat durdurulmuştu.

Biden Çin için harekete geçti: ABD'den Çin’e Uygur yaptırımı Çin’in zorla çalıştırma yoluyla üretim yaptığına dair iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasa, ABD Başkanı Joe Biden tarafından onaylandı.

ABD'nin hipersonik füze denemesi üçüncü kez başarısız oldu ABD Hava Kuvvetlerinin bir süredir test ettiği "AGM-183A Havadan-Havaya Hızlı Müdahale Silahı" adlı hipersonik füze denemelerde üçüncü kez başarısız oldu.