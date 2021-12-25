Türkiye Gazetesi

95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Noel’i geçirmek üzere geldiği Windsor Kalesi’ne ait araziye silahlı bir şahsın izinsiz girdiği tespit edildi. Söz konusu şahıs yakalanmasının ardından tutuklandı.

HERHANGİ BİR BİNAYA GİRİŞ YAPAMADI

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bu yıl Noel’i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye bir şahsın izinsiz şekilde girdiği bildirildi. Thames Valley polisi tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30’da kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği aktarıldı. Polis, şahsın yasak bölgeye izinsiz girmek ve üzerinde “saldırı silahı” bulundurmaktan tutuklandığını ifade ederek, şahsın herhangi bir binaya girmediğini ve kraliyet ailesi üyelerinin olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

"HALK İÇİN TEHLİKE OLDUĞUNA İNANMIYORUZ"

Thames Valley emniyetinden Rebecca Mears, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, “Metropolitan polisinden meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerinin adamın araziye girmesi ile tetiklendiğini ve herhangi bir binaya girmediğini doğrulayabiliriz. Halk için bir tehlike olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Kraliçe, bu yıl Noel’i her zamanki gibi Sandringham Malikanesi’nde geçirmek yerine Windsor Kalesi'ni tercih etmişti.

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