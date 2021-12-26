Türkiye Gazetesi

İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin yürüyüş yapma çağrıları Filistinli vatandaşları ayağa kaldırdı. Karşı gösteri düzenleyen Filistinliler, işgalci İsrail güçlerinin müdahalesi ile karşılaştı. Müdahalede 8'i gerçek, 35'i plastik mermiyle kulanılması üzerine 43 kişi yaralandı.

GERÇEK MERMİ KULLANILDI

Yahudi yerleşimcilerin, 2005 yılında boşaltılan Nablus kenti yakınlarındaki Homesh yerleşim birimine dönüş yürüyüşü yapma çağrıları üzerine çok sayıda Filistinli, Nablus'a bağlı Burka köyü girişinde toplandı. İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Nablus'taki Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, AA muhabirine, gerçek mermiyle yaralanan 8 Filistinliye Kızılay ekiplerince ilk müdahalenin yapıldığını, göğsünden vurulan bir Filistinlinin ise durumunun ağır olduğunu söyledi.

Cibril, 35 Filistinlinin de plastik mermiyle yaralandığını, bunlar arasında yüzünden vurulan bir kişinin Rafidya Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydetti.

Olaylarda 95 kişinin göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadığını ifade eden Cibril, Kızılay ekiplerinin gazdan etkilenen hamile bir kadını evinden Rafidya Hastanesi'ne naklettiğini söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin söz konusu yürüyüşünün iptal edildiğini duyurdu.

İşgalci İsrail güçleri kan dökmeye devam ediyor İgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi ağır yaraladı. Tedavi altına alınan Filistinli vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsrail'den insanlık dışı karar: Askerlere ateş açma izni verildi İsrail devlet televizyonu tarafından duyurulan yeni karara göre İsrail askerleri taş atan Filistinlilere ateş açma izni verildi.