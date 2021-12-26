Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantları dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Birçok ülke varyantlarla birlikte günlük vaka sayısındaki artışları önleyemezken, tedbirleri sıkılaştırıldı. Virüsün etkili olduğu Avustralya'da ise son 24 saatte 9552 Covid-19 vakası tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti.

Hastalığın ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 302 bin 55 vaka görülen ülkede toplam can kaybı ise 2190'a yükseldi.

Son 24 saatteki test sonuçlarına göre, Avustralya’da bugünkü en yüksek vaka sayısı 6309 ile Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde kaydedilirken, Victoria’da 1608, Güney Avustralya’da 774, Queensland’da 714, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 71, Tazmanya’da 44, Batı Avustralya’da 2 kişi Kovid-19’a yakalandı.

Delta ve Omicron varyantlarının etkisindeki eyaletlerde vaka sayılarının hızla yükselmesine rağmen virüs kaynaklı can kayıplarında da düşüş görülüyor.

Halen 69 bin 826 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 132’si yoğun bakımda olmak üzere 849 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

YENİ ZELANDA'DA GÜNLÜK BİLANÇO 126

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 126 kişiye daha Covid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.Ülkede 1444 aktif vaka olduğunu duyuran Sağlık Bakanlığı, 7'si yoğun bakımda olmak üzere 47 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

Virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 13 bin 485 kişinin Covid-19'a yakalandığı Yeni Zelanda'da 50 kişi hayatını kaybetti.

İran'da Omicron alarmı: Sınırları kapatıyor! Koronavirüsün yayıldığı ilk zamanlarda en çok can kaybı veren ülkelerden biri olan İran, Omicron'a karşı tedbirlerini sıklaştırıyor. İran bugün itibariyle 15 gün süreyle kara sınırını kapatma kararı aldı.

Omicron’un üreme hızı yüzde 34 daha fazla Omicron varyantının üreme hızının, Delta varyantına göre yüzde 34 daha fazla olduğu tespit edildi.