Türkiye Gazetesi

Kraliçe II. Elizabeth’in bu sene eşi olmadan ilk Noel’i karşıladı. Kraliçe Noel mesajında kocasının ölümünden sonra hissettiği acıyı paylaştı. Ve, "Noel, sevdiklerini kaybedenler için zor olabilir. Bunun nedenini özellikle bu yıl anlıyorum." dedi.

Video Kraliçe’nin arkasında Nisan ayında 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip ile kol kola girdiği çerçeveli bir fotoğrafının yanında çekildi.

Mesajının devamında, "Ben ve ailem onu ne kadar özlesek de Noel'in tadını çıkarmamızı isteyeceğini biliyorum." ifadesini kullandı.



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