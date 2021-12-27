Türkiye Gazetesi

Delta ve Omicron varyantının ardından Covid-19 vakaları ABD ile Avrupa'da yine patladı. Özellikle İngiltere'de günlük vakalar 120 binleri geçti. Birçok ülke korona yasaklarına geri dönmeye başladı. Dünyada panik artarken iki varyantın birleştiği iddia edildi. Bu mutasyonun adının da 'Delmicron' olduğu belirtildi.



ABD VE AVRUPA’YI KUŞATTI

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre kasım ayında ülkedeki enfeksiyonların %99,5'i Delta varyantından kaynaklandı. Ancak şimdi, Omicron varyantı Delta'yı baskın tür olarak geride bıraktı. Geçen hafta yeni vakaların %73'ünü Omicron oluşturdu. İngiltere'de ise toplam Omicron vakası yüz bini aştı.



ÇİFTE VARYANT

Bazı uzmanlar ise iki varyantın birleşip Delmicron'u oluşturduğunu söyledi. Hindistan’dan Dr. Shashank Joshi "Delmicron, Delta ve Omicron'un Avrupa ile ABD'de yükselişinin ardından ortaya çıktı. Delmicron, hem Delta hem de Omicron'un başak proteinlerinin bir bileşimine sahip çifte bir varyant" dedi.



ÇOK HIZLI BULAŞIYOR

Moderna Baş Tıbbi Sorumlusu Dr Paul Burton da Omicron ile Delta'nın yeni bir süper varyant oluşturduğunu aktardı. Öte yandan, Delmicron'un çok hızlı bulaştığı ve şiddetli semptomlara sebep olduğu belirtildi. Bu mutasyon virüsün belirtileri şöyle: Boğaz ağrısı, kalıcı öksürük, baş ağrısı, tat ve koku alma kaybı, burun akıntısı, yüksek ateş

Omicron'un yeni belirtisi ortaya çıktı! Şiddetli gece terlemeleri Omicron varyantı birçok ülkede görülmeye başladı. Türkiye’de de tespit edilen omicron varyantına ilişkin yeni yapılan çalışmalarda bilinen semptomlarının arasında bir yenisi eklendi.



Omicron’un üreme hızı yüzde 34 daha fazla Omicron varyantının üreme hızının, Delta varyantına göre yüzde 34 daha fazla olduğu tespit edildi.