Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sürecinde insanlığa sundukları BionTech aşısı ile salgına karşı mücadelede büyük bir başarı elde eden Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 yılı için hazırladığı ilham verenler listesinin ilk sırasındaki yerini aldı.

"HERKES İÇİN İLHAM VERİCİ"

AB'nin 2021 için hazırladığı ilham verici etkinlikler listesi Avrupa Komisyonu tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Listenin ilk sırasında “Bilimin Gücü” başlığıyla Covid-19 aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci yer aldı. AB Komisyonu tarafından Şahin ve Türeci'nin koronavirüs aşısı geliştirerek milyonlarca insanın hayatını kurtardığı için Liyakat Nişanı ile ödüllendirildiği hatırlatılarak, "herkes için ilham verici" ifadeleri kullanıldı.

Erasmus+ programının 35. yıldönümü nedeniyle 2 euro madeni paranın yeni tasarımı da listede yer aldı.

2021 yılının tüm zorluklara rağmen ilham verici dayanışma, liyakat ve umut hikayelerine sahne olduğunu aktaran Komisyon, COVAX programı ile AB ülkeleri tarafından düşük ve orta gelirli ülkelerle 350 milyon doz aşı paylaşımını ise listenin ikinci sırasında “Dayanışmanın Gücü” başlığıyla paylaştı. Listenin üçüncü sırasında ise “Fikirlerin Gücü” başlıklı Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın başlatılmasına yer verildi. Listede ayrıca yeşil dönüşüme dikkat çekmek için Avrupa'yı dolaşan tren, Erasmus+ programının 35. yıldönümü nedeniyle 2 euro madeni paranın yeni tasarımı, İtalyan atlet Beatrice Vio'nun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanması ve 2 yeni Galileo uydusunun uzaya gönderilmesi yer aldı.

Dr. Özlem Türeci: Her 12-18 ayda bir aşı yapılabilir BionTech adlı Biyoteknoloji firmasını eşi Uğur Şahin ile birlikte kuran ve Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren Özlem Türeci korona virüs ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye Tıp Onur Ödülü Eczacıbaşı Topluluğu’nun 1959 yılında tıp alanında başlattığı ödüllendirme ve destek geleneğinin 62’nci yılında, Tıp Onur Ödülü’nün sahibi, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci oldu.

Almanya'dan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye liyakat nişanı Almanya’da koronavirüse karşı Avrupa’da ilk aşıyı geliştiren biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci’ye, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Liyakat Nişanı takdim edildi.